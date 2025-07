Terra vai girar mais rápido e terá dia mais curto nesta terça; entenda

Em média planeta leva 86.400 segundos para completar uma rotação - Foto: NASA/ NASA via Wikimedia

Um fenômeno surpreendente vai acontecer nesta terça-feira, 22, a terra vai ter o dia mais curto do ano. Isso acontece porque o planeta vai girar em torno de seu próprio eixo em uma velocidade ligeiramente maior do que o normal.

O dia vai durar 1,34 milissegundo a menos. Mas o evento não é raro, no início deste mês no dia 9 de julho, a Terra também teve um giro mais rápido e o dia perdeu alguns milésimos de segundo. No entanto, dessa vez, o giro previsto vai ser ainda mais rápido.

Rotação da Terra

Em média, o planeta leva 86.400 segundos para completar uma rotação, o que representa as 24 horas de um dia. O encurtamento vai ser tão rápido que é imperceptível.

Em comparação, um piscar de olhos dura cerca de 300 milissegundos. Portanto, o tempo perdido é muito menor que isso. Outra "perda" semelhante também está prevista para o dia 5 de agosto.

Variações na rotação não representam motivo de preocupação | Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso ocorre. Eles explicam que, ao longo da história do planeta, variações na rotação são comuns e não representam motivo de preocupação.

Aceleração terrestre

Até 2020, o dia "mais curto" registrado havia acontecido em 5 de julho de 2005, e durou 1,0516 milissegundos a menos que 24 horas. Já em 2020, a Terra registrou os 28 dias mais curtos que se tem conhecimento desde que os relógios atômicos começaram a ser usados ​​na década de 1960.

Em 19 de julho de 2020, o planeta atingiu o recorde que havia estabelecido em 2005, ao registrar um dia 1,47 milissegundos mais curto que o normal. Um novo recorde aconteceu em 29 de junho de 2022 com o dia mais curto já visto: 1,59 milissegundos mais curto que o normal.

Rotação terrestre ao longo dos séculos

Um estudo publicado na Nature Geoscience em 2023 mostrou que os dias na Terra não costumavam ser tão longos quanto hoje.

Marés da Lua influenciaram na enrgia rotacional da Terra | Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

Nos primórdios do planeta, o tempo de rotação era de aproximadamente 19 horas, mas com o passar dos anos, ele passou a ficar maior, principalmente por conta das marés da Lua, que fizeram com que ela se afastasse da Terra e, no caminho, consumisse a energia rotacional da Terra

“Segundo bissexto negativo”

Caso a rotação terrestre continue a acelerar assim, em 2029 pode ser necessário implementar o chamado “segundo bissexto negativo”, que consiste em subtrair um segundo dos relógios atômicos em vez de adicionar.

A motivação por trás dessas mudanças de aceleração ainda é um mistério. “A maioria dos cientistas acredita que seja algo dentro da Terra. Modelos oceânicos e atmosféricos não explicam essa enorme aceleração”, conta Leonid Zotov, especialista em rotação da Terra na Universidade Estatal de Moscou, ao Time and Date.

O especialista destaca ainda que a tendência pode ser temporária e acredita que, em breve, a rotação da Terra voltará ao normal.