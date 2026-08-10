Terremoto de magnitude 7,4 atinge a Colômbia e deixa 20 mortos

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Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira, 10. O tremor ocorreu no município de San José del Palmar, a cerca de 240 km de Bogotá e 190 km de Medellín e de Cáli, segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos (USGS). O tremor deixou ao menos 20 mortos.

Os serviços geológicos ainda divergem da força e profundidade do terremoto. O Centro ‌Sismológico ‌Europeu-Mediterrâneo (EMSC) estimou que o terremoto teve magnitude 7,2 e profundidade de 95 ‌km. O USGS estima 107 km de profundidade.

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Já o Serviço Sismológico colombiano informou que o tremor foi de magnitude 7,4 e teve 96 km de profundidade.

O jornal El Colombiano disse que há relatos de que o tremor foi sentido nos departamentos de:

Chocó

Antioquia

Bogotá

Risaralda

Valle del Cauca

Caldas

De acordo com a governadora de Chocó, estado mais atingido, o terremoto causou uma “destruição significante” e deixou feridos, porém não especificou quantos. Nubia Carolina Cordoba-Curi disse estar preocupada com as réplicas e que está avaliando os danos.

Em Cáli, ao menos 20 prédios desabaram devido à força dos tremores, e há pessoas presas sob os escombros, segundo o prefeito Alejandro Éder.

Já na cidade de Manizales, localizada em Caldas, duas pessoas morreram e uma cúpula da Catedral Basílica Metropolitana sofreu graves danos. Além disso, edifícios sofreram danos com os tremores.

Em Pereira, 18 pessoas morreram e há feridos, segundo o prefeito Mauricio Salazar Peláez. Ele acrescentou que o terremoto causou "danos graves" na cidade.

Ainda não havia um balanço consolidado de mortos e feridos ou de edifícios afetados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o impacto do terremoto em diversas cidades colombianas.

O terremoto de magnitude 7,4 tem força similar à dos tremores que atingiram a Venezuela em junho – de magnitudes 7,2 e 7,4 – e deixaram mais de 6 mil mortos.

Veja vídeos do impacto do terremoto:

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026

#Atención | Afectaciones por el temblor en el centro de Manizales pic.twitter.com/YGYxs6XSHi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Mapa mostra terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto de 2026 - Foto: Reprodução | USGS

Resposta ao terremoto

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, disse que assumiu a liderança na resposta ao terremoto e que viajará à cidade de Pereira para acompanhar os trabalhos de resgate. Esta segunda-feira é o primeiro dia do governo de Espriella.

A autoridade de aviação colombiana afirmou que houve danos nos aeroportos das cidades de Pereira, Manzinales, Quibido, Armenia, Cartago e Buenaventura.

O tremor foi sentido também nos vizinhos Equador e na Venezuela — que foi atingida por um duplo-terremoto que devastou o país em junho, além de em Manaus, no estado do Amazonas.