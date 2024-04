Terremoto de magnitude 7,5 impacta Taiwan e provoca alerta de tsunami | A TARDE

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu as proximidades de Taiwan na manhã de quarta-feira e desencadeou alertas de tsunami nas ilhas do sul do Japão, informaram as autoridades.

A Agência Meteorológica Japonesa calculou a magnitude do terremoto em 7,5, embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) tenha afirmado que foi de 7,4.

As autoridades de Taiwan e do Japão emitiram um alerta de tsunami para as suas regiões costeiras, onde previram ondas de até três metros.

O alerta no Japão foi para as ilhas remotas perto de Taiwan, incluindo a ilha Miyakojima, de acordo com a agência meteorológica.

"Evacuar!" indicou uma manchete na televisão nacional japonesa NHK. “Um tsunami está chegando, por favor, evacuem imediatamente”, disse um apresentador daquela rede japonesa. "Não pare, não volte atrás."

Segundo o USGS, o terremoto teve epicentro 18 km ao sul da cidade taiwanesa de Hualien, com profundidade de 34,8 km.

Reprodução / Instagram