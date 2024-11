Terremotos sacodem sul de Cuba

Mapa do sistema Earthquake USGS mostra o epicentro e as áreas atingidas do terremoto em Cuba - Foto: Reprodução/Earthquake USGS

Dois terremotos se sucederam rapidamente e sacudiram o sul de Cuba neste domingo, anunciaram geólogos americanos. Segundo autoridades da ilha, não houve mortos.





O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou a magnitude do segundo tremor em 6,8. Ele ocorreu a 23,5 km de profundidade, a cerca de 40 km da costa de Bartolomé Masó, na província de Granma, uma hora após o primeiro tremor, cuja magnitude foi avaliada pelo USGS em 5,9 e que ocorreu a 14,2 km de profundidade no oceano, a cerca de 175 km de Santiago de Cuba, segunda maior cidade do país.





Segundo o jornal estatal Granma, nenhuma morte foi reportada, e toda a ilha sentiu o abalo.

“Aqui as pessoas saíram rapidamente para as ruas, porque o chão se moveu com muita força”, disse à AFP por telefone Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro de Santiago de Cuba. “Foi muito forte, minha mulher está muito nervosa.”

Cuba ainda se recupera do furacão de categoria 3 Rafael, que atingiu o oeste do território, deixando-o por quase dois dias com falta de energia elétrica generalizada.

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos. Outro terremoto, de magnitude 7,7, foi registrado em janeiro de 2020 nas águas do Caribe e sentido em várias províncias cubanas, causando a evacuação de edifícios em Havana, sem danos relatados.