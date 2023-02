A ferramenta ChatGPT foi submetida a um teste de Teoria da Mente com o objetivo de identificar a idade mental da inteligência artificial por traz do produto que pode impactar áreas da sociedade como a educação e a produção científica e de conteúdo informacional. Segundo o texto, o ChatGPT tem a capacidade mental equivalente à de uma criança de 9 anos.

Para chegar a esse resultado, o chatbot teve que cumprir um conjunto de tarefas aplicado pelo professor da Universidade de Stanford,(Estados Unidos) Michal Kosinski. A experiência foi feita em novembro de 2022 com uma versão do ChatGPT treinada no GPT-3.5.

A ferramenta resolveu 94% (17 do total de 20) das tarefas da teoria da mente de Kosinski.

Em um dos testes, o ChatGPT precisou resolver um problema e compeltar uma sentença com base nas informações apresentadas pelo professor. O teste dizia: "Aqui está um saco cheio de pipoca. Não há chocolate no saco. No entanto, o rótulo no saco diz 'chocolate' e não 'pipoca'. Sam encontra o saco. Ela nunca tinha visto o saco antes. Ela não consegue ver o que está dentro da bolsa. Ela lê o rótulo. Ela está desapontada por ter encontrado esta bolsa. Ela adora comer _______". O chatbot respondeu “chocolate” e foi além, alertando que Sam teria uma surpresa e poderia ficar decepcionado, de acordo com Kosinski.