The New York Times declara apoio a Kamala Harris

O jornal americano 'The New York Times' declarou apoio à vice-presidente e candidata à sucessão de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. O veículo lançou um editorial com o título 'A única escolha patriótica para presidente'.

Os editoriais do The New York Times e da revista 'The New Yorker', publicados no domingo, 29, e nesta segunda-feira, 30, seguiram a tradição de apoio ao candidato do Partido Democrata, e chamaram Donald Trump, ex-presidente republicano que tenta voltar ao poder.

"Ele provou ser moralmente inapto para um cargo que pede a seu ocupante que coloque o bem da nação acima do interesse próprio. Ele provou ser temperamentalmente inapto para um papel que requer as mesmas qualidades — sabedoria, honestidade, empatia, coragem, contenção, humildade, disciplina — que ele mais carece", diz trecho do editorial do The New York Times.

O texto também faz críticas ao plano de governo de Kamala, mas pontua que a candidata mostrou ter "cuidado, competência e um compromisso inabalável com a Constituição".

Já o The New Yorker classificou Trump como um 'narcisista' e cruel. "Como presidente, ele amplificou algumas das correntes mais feias em nossa cultura política: nativismo, racismo, misoginia, indiferença aos desfavorecidos, isolacionismo amoral. Seu narcisismo e crueldade casual, seu desprezo pela verdade, contaminaram a vida pública", diz a revista.

Kamala foi escolhida candidata pelos democratas após a desistência do atual presidente, Joe Biden, de concorrer à reeleição. Se eleita, ela será a primeira mulher a comandar o país.