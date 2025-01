Tiro foi da Rússia, diz presidente do Arzeibaijão sobre queda de avião

Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão - Foto: VYACHESLAV OSELEDKO | AFP

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou neste domingo, 29, que o avião que caiu na semana passada, matando 38 pessoas, foi atingido por tiros vindos do solo na Rússia. Ilham afirmou ainda que algumas pessoas na Rússia mentiram sobre a causa do desastre.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, se desculpou no sábado com Aliyev pelo "incidente trágico" ocorrido na quarta-feira no espaço aéreo russo, envolvendo o avião, após as defesas aéreas russas terem interceptado drones ucranianos. Uma declaração do Kremlin não cita que a Rússia havia derrubado o avião, apenas menciona que uma investigação teria sido aberta.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines caiu na última quarta-feira, 25, perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, quando drones ucranianos atacavam o sul da Rússia.

O pedido de desculpa do presidente russo Vladmir Putin neste útimo sábado, 28, não assume a autoria do ataque ao avião.

Neste domingo, 29, o Azerbaijão prestou homenagem aos pilotos e passageiros do avião. O capitão Igor Kshnyakin e o co-piloto Alexander Kalyaninov, russos étnicos com cidadania do Azerbaijão, e Hokuma Aliyeva, comissária de bordo, receberam honras durante cerimônia no Alamedo da Honra, centro de Baku, com a presença de Aliyev e a esposa, Mehriban.

Os pilotos, que não sobreviveram, foram lembrados com louvor no Azerbaijão por aterrissarem de maneira que permitiu que 29 pessoas sobrevivessem.