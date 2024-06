Tornados e tempestades deixam ao menos 15 mortos nos EUA | A TARDE

Ao menos 15 pessoas morreram no sul e no sudeste dos Estados Unidos, depois que tornados e outras tempestades extremas, varreram, na noite de sábado e na madrugada deste domingo,26, os estados de Texas, Arkansas, Oklahoma e Kentucky, causando destruição por onde passaram, informaram as autoridades.

Os trabalhos de resgate e remoção dos entulhos prosseguiam e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem das tempestades em parte da região conhecida como Grandes Planícies. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) contabilizou 25 tornados no sábado.

No Texas, o xerife do condado de Cooke, Ray Sappington, declarou, neste domingo, durante coletiva de imprensa, que sete pessoas morreram em uma área ao norte de Dallas, que foi devastada por um tornado. A informação foi confirmada mais tarde pelo governador do estado, Greg Abbott.

"Infelizmente, sete pessoas perderam a vida", disse o governador, durante uma coletiva na cidade de Valley View, no condado de Cooke, uma das áreas mais afetadas pelas tempestades.

"Não temos informes de pessoas desaparecidas, mas estamos fazendo uma última varredura de buscas para termos certeza", acrescentou.

Após estes incidentes, o governador assinou uma declaração de desastre para quatro condados, o que permite agilizar liberação de recursos e pessoal para ajudar os afetados e recorrer a fundos federais.

Atualmente, mais de 40% do território do Texas foram declarados em situação de desastre, depois que tempestades e eventos de clima severo atingiram parte do estado nas últimas semanas.

Ventos fortes

O tornado no condado de Cooke destruiu casas e um posto de gasolina onde vários motoristas buscaram refúgio, deixando feridos, mas não vítimas fatais.

Segundo as autoridades, em Valley View, este tornado alcançou ventos de até 217 km/h.

Vários veículos foram virados em uma rodovia interestadual, enquanto imagens na TV mostravam imóveis destruídos.

O xerife Sappington qualificou os danos como "bastante extensos".

No Arkansas, cinco pessoas morreram por causa das tempestades, informaram as autoridades locais dos condados de Benton, Baxter, Boone e Marion.

Em Oklahoma, ao menos duas pessoas morreram depois que um tornado atingiu o condado de Mayes na noite de sábado, informou o chefe local da gestão de emergências, Johnny Janzen, à afiliada da Fox News em Tulsa.

Enquanto isso, no estado do Kentucky, uma pessoa morreu por causa das tempestades, informou em sua conta na rede X o prefeito da cidade de Louisville, Craig Greensberg.

Por causa do mau tempo em Indiana, o começo das 500 Milhas de Indianápolis atrasou quatro horas neste domingo, e o público de cerca de 125 pessoas foi aconselhado a deixar as arquibancadas e buscar abrigo.

Por fim, a corrida automobilística, uma das mais emblemáticas dos Estados Unidos, foi realizada.

À medida que o sistema de tempestades avançava pelo país, cerca de 450.000 pessoas ficaram sem energia elétrica do Texas ao Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky, segundo o site Poweroutage.us.

Os tornados, fenômenos meteorológicos difíceis de prever, são relativamente frequentes nos Estados Unidos, particularmente no centro e no sul do país.

Publicações relacionadas