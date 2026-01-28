Tragédia: avião cai com 15 pessoas a bordo e todos os ocupantes morrem

- Foto: Divulgação Satena

Um avião de pequeno porte utilizado em voo comercial caiu nesta quarta-feira, 28, no norte da Colômbia, em uma região próxima à fronteira com a Venezuela. As autoridades locais confirmaram que as 15 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente.

A aeronave, um Beechcraft 1900 operado pela companhia aérea estatal Satena, fazia o trajeto entre as cidades de Cúcuta e Ocaña. A bordo estavam 13 passageiros e dois tripulantes. O contato com os órgãos de controle aéreo foi perdido poucos minutos antes do horário previsto para o pouso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o voo decolou às 11h42, no horário local, e tinha chegada estimada para pouco depois do meio-dia. No entanto, às 11h54, ocorreu a última comunicação registrada entre o piloto e a torre de controle.

Desaparecimento

Após o desaparecimento do sinal, foram acionados os protocolos de emergência e busca. Horas depois, equipes de resgate localizaram os destroços da aeronave em uma área de difícil acesso, marcada por relevo montanhoso e vegetação densa.

Cúcuta e Ocaña estão separadas por cerca de 200 quilômetros. Apesar da curta distância, a ligação terrestre entre os dois municípios é considerada complicada, o que torna o transporte aéreo uma alternativa frequente na região.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas colombianas.