Trilheiro descobre que queda d'água de cachoeira vinha de um cano | A TARDE

Um famoso ponto turístico natural da China está no centro de uma polêmica depois que um trilheiro flagrou que a maior cachoeira do país é alimentada por um cano em sua origem.

O vídeo do flagra postado pelo turista nas redes sociais viralizou e levou as autoridades do turismo local a se explicarem. Segundo o Ministério do Turismo da China, o cano ajuda a "garantir a experiência visual durante a estação seca", em que o volume de água é menor.

A Cachoeira Yuntaishan é uma famosa queda d'água de 312 metros que atrai muitos turistas e é considerada uma das mais bonitas do país -- uma paisagem "instagramável".

Ela é classificada como "área cênica AAAAA" pela Administração Nacional de Turismo da China. Essa classificação é concedida às atrações turísticas mais importantes e bem mantidas do país.

Com a viralização do vídeo , os operadores do Parque Geológico de Yuntai foram forçados a se pronunciar e admitiram a existência do cano na terça-feira. O caso gerou reações misturadas do público.



Os operadores se justificaram dizendo que como o grande volume de água só acontece no outono e na primavera, foram feitos arranjos para colocar canos de água para garantir que turistas não ficassem desapontadas.

Na mesma linha, o Ministério do Turismo chinês insistiu que a cachoeira é genuína, existe há milhares de anos e que estavam apenas a ajudando.

Publicações relacionadas