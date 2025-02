Trump corta ajuda à África do Sul após disputa sobre terras e Israel

Trump quer punir África do Sul por política de redistribuição de terras - Foto: Library of Congress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou a assistência financeira à África do Sul, citando preocupações com a política de redistribuição de terras do país e a ação de genocídio na Corte Internacional de Justiça contra Israel.

A Casa Branca também planeja reassentar fazendeiros sul-africanos como refugiados e priorizar a ajuda humanitária para os afrikaners.

Autoridades americanas disseram que a África do Sul confiscou terras e tratou mal certas classes de pessoas, enquanto o presidente sul-africano defendeu a política como uma forma de corrigir disparidades raciais na propriedade de terras.

A Casa Branca também expressou desaprovação pelo caso da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça.

A questão da propriedade da terra é controversa na África do Sul devido ao legado do colonialismo e do Apartheid. Proprietários de terras brancos ainda detêm a maioria das terras agrícolas do país, enquanto a maioria da população negra possui uma parcela muito menor.