Trump declara “emergência nacional” na fronteira entre EUA e México

Declaração aconteceu durante cerimônia de posse de Trump - Foto: JIM WATSON

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional na fronteira com o México durante o discurso de posse nesta segunda-feira, 20. Ele anunciou uma série de medidas contra imigração, entre elas, enviar um contingente adicional das Forças Armadas para o local.

A cerimônia acontece no Capitólio, em Washington. Um novo funcionário da Casa Branca afirmou, em coletiva de imprensa, que há risco na segurança pública. “Os últimos quatro anos criaram um risco inconcebível à segurança pública, à saúde pública e à segurança nacional dos Estados Unidos, devido à política de fronteira do governo Biden”, disse.

Entre as medidas anunciadas por Trump estão:

- Instruir militares a priorizar a fronteira dos EUA e a integridade territorial.

- Acabar com a política de “captura e soltura”.

- Acabar com o asilo e fechar a fronteira aos imigrantes que entram ilegalmente.

- Restabelecer a política de “permanecer no México” e construir o muro na fronteira.

- Assinar uma ordem executiva declarando uma emergência energética nacional.

As ações encerram as políticas de liberdade condicional da era Biden e retomam a política Permanecer no México, além de dar continuidade à ideia de construção do muro na fronteira.