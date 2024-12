Trump é eleito pessoa do ano de 2024 pela revista Time

Donald Trump foi eleiton presidente do Estados Unidos em 2024 - Foto: Jim Watson/AFP

A revista Time elegeu Donald Trump como a "Pessoa do Ano" de 2024, destacando sua impressionante retomada política ao longo do ano. Em maio, Trump enfrentava uma condenação criminal em Nova York, mas, em novembro, celebrou sua vitória nas eleições presidenciais contra a vice-presidente Kamala Harris. Com essa vitória, o republicano garantiu um segundo mandato não consecutivo como presidente dos Estados Unidos, com posse marcada para 20 de janeiro de 2025.

Essa é a segunda vez que Trump recebe a honraria da Time; a primeira foi em 2016, quando foi eleito presidente pela primeira vez. A Time ressaltou que, nesta eleição, Trump foi capaz de remodelar o eleitorado americano, atraindo um número significativo de jovens eleitores masculinos, o que contribuiu para sua vitória expressiva, incluindo o primeiro triunfo no voto popular e a conquista de todos os estados-chave.

Sam Jacobs, editor-chefe da Time, comentou no programa Today, da NBC, que Trump, "para o bem ou para o mal", foi a pessoa que teve a maior influência nas notícias de 2024. Segundo Jacobs, a eleição de Trump reflete um "retorno histórico", uma remodelação da presidência americana e uma reorganização significativa da política nos Estados Unidos. Para o editor, é difícil contestar o fato de que Trump, prestes a retornar ao Salão Oval, é uma das figuras mais influentes na política global neste momento.