Trump eleva para 125% taxa da China e reduz de outros países

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira, 9, que está aumentando para 125% a taxa de tarifa para itens importados da China. A resposta ocorre pós os chineses subirem para 85% a taxação de produtos importados dos EUA.

"Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato", escreveu Trump na Truth Social.

Além disso, Trump informou que está reduzindo para 10%, durante 90 dias, as taxas aplicadas a outros países de forma recíproca. Não haverp mudança para o Brasil, pois o país já estava entre os taxados em 10%.

Novas tarifas

As tarifas impostas pelo presidente norte-americado Donald Trump aos produtos importados pelos Estados Unidos passam a valer a partir do dia 5 de abril. As primeiras a entrar em vigor foram as taxas de 10% para países como o Brasil.

As taxações que atingem mais de 180 países e regiões, incluindo a União Europeia, China, Índia e Japão, afetaram bastante o mercado financeiro americano, que perdeu mais de US$ 7 trilhões em dois dias.