Trump se torna réu em processo de invasão do Capitólio em 2021

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou réu mais uma vez, em um processo criminal onde é acusado de tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020, que foram vencidas pelo seu rival, Joe Biden.

A invasão ao Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021, faz parte dessa tentativa de alterar os resultados das urnas. O norte-americano foi acusado formalmente nesta terça-feira (1º) de quatro crimes:

Conspiração para fraudar os Estados Unidos.

Conspiração para obstruir um processo oficial.

Obstrução e tentativa de obstrução e procedimento oficial.

Conspiração contra os direitos dos americanos.

A vitória de Biden foi formalmente certificada no Capitólio (o prédio do Congresso dos EUA) no momento da invasão, que ocorreu em 6 de janeiro de 2021.