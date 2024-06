Trump só pode ser derrotado nas urnas, diz Biden após condenação | A TARDE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou após a condenação de Donald Trump por todas as 34 acusações em um tribunal de Nova York. Segundo o chefe do Executivo americano, apenas as urnas podem derrotar o ex-presidente.

“Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas”, escreveu Biden no X, com link para uma página de arrecadação de fundos. A campanha do presidente americano afirmou em um comunicado que o veredicto mostrou que “ninguém está acima da lei”.

'Criminoso condenado ou não, Trump será o candidato republicano à presidência [...] A ameaça que Trump representa para a nossa democracia nunca foi tão grande", escreveu Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha Biden 2024, em um comunicado.

As pesquisas mais recentes sobre a disputa presidencial da Casa Branca indicam que Donald Trump lidera a corrida eleitoral em cinco de seis estados considerados decisivos.



