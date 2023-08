Trump tem que pagar US$ 200 mil para responder processo em liberdade

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai precisar pagar uma fiança de U$ 200 mil (quase R$ 1 milhão, pela cotação atual) para ter direito a responder em liberdade um dos julgamentos onde é réu por tentar alterar os resultados das eleições. O valor foi divulgado pela Justiça nesta segunda-feira,21.

Além disso, Trump não poderá publicar ameaças na internet. As condições foram impostas pela Justiça do estado da Geórgia para que Trump possa responder o processo criminal por ter tentado reverter a votação no estado em 2020.

Essas condições foram acertadas em um acordo de fiança assinado pelos advogados do Trump e pela promotora Fani Willis, da Geórgia. O ex-presidente também não pode intimidar testemunhas e atrapalhar a Justiça.

Trump é réu na Justiça criminal em quatro casos diferentes. Dois processos são na Justiça federal dos EUA:

Em junho ele foi acusado de guardar intencionalmente documentos secretos do Departamento de Defesa sem que ele tivesse autorização para isso. Em agosto, ele virou réu por tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020, que foram vencidas por seu opositor, Joe Biden.

O ex-presidente também é acusado na Justiça do estado de Nova York:

Em março de 2023, ele foi acusado formalmente por não ter declarado o pagamento de US$ 130 mil para que Stormy Daniels, uma atriz pornô, se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal que os dois tiveram.