Trump vence primárias republicanas em Missouri, Michigan e Idaho | A TARDE

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou um pouco mais no seu objetivo de se tornar o candidato presidencial republicano ao vencer as eleições internas do partido, neste sábado, 2, nos estados de Missouri, Michigan e Idaho.

Até agora, o ex-presidente venceu todas as disputas de indicação estadual antes da "Superterça" da próxima semana, quando os eleitores em 15 estados dos EUA elegerão seu candidato preferido de cada partido.

Trump avança com impulso crescente rumo à indicação republicana na convenção do partido em julho, e espera-se que praticamente garanta o resultado na terça-feira. Ele provavelmente enfrentará o presidente Joe Biden nas eleições de novembro, pela segunda vez desde 2020.

As eleições no Missouri, Michigan e Idaho foram eleições internas híbridas com regras diferentes, que em alguns casos refletem divisões e tensões apesar da grande influência de Trump.

No Missouri, Trump derrotou a sua principal adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, e venceu todas as convenções partidárias do estado, informou o The New York Times.

Em Michigan, cerca de 2.000 ativistas partidários votaram em uma convenção com caucus na qual Trump conquistou os 39 delegados possíveis, informou a CNN.

Trump já havia conquistado 16 delegados do Michigan no início da semana em uma votação primária limitada.

O ex-presidente também venceu confortavelmente as convenções republicanas no estado de Idaho, segundo as redes NBC e ABC.

Haley atravessou o país antes da "Superterça", tentando argumentar contra a inevitabilidade da indicação de Trump.