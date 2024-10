02/10/2024 às 17:38 - há XX semanas | Autor: Da Redação TEM HISTÓRIA! Tubarão mais velho do mundo se destaca nas redes sociais; entenda Animal de 518 anos impressiona por sua longevidade e aparições

Tubarão mais velho do mundo é visto no mar do Caribe - Foto: Reprodução

O tubarão-da-Groenlândia, considerado o animal mais velho do mundo, voltou a ser assunto nas redes sociais. Ele foi visto próximo de Belize, localizado no Caribe, no ano de 2022. Segundo os pesquisadores, o bicho tem 518 anos de idade. Leia mais: >> Emissora é condenada por promover campanha de proprietário em Ilhéus >> Dia do Anjo da Guarda: confira 5 orações para proteção Encontro inusitado com o tubarão-da-Groenlândia, De acordo com a revista National Geographic, Devanshi Kasana, um assistente de pesquisa da Florida International University, reuniu em 2022 uma equipe de pescadores de Belize na busca de tubarões-tigre para realizar marcações. Após capturarem na costa um animal pesado e trazerem até a superfície, notaram que o tubarão não era o que procuravam e não conseguiram identificá-lo. Por fim, se tratava do tubarão-da-Groenlândia. A moradia do tubarão-da-Groenlândia são águas frias e profundas. Devido a dificuldade de acesso a ele, os estudos comparativos em relação às outras 500 espécies de tubarão são pouco realizados. Uma das principais características do animal é a sua lentidão. Por isso, seu nome científico é desomniosus microcephalus, que significa “sonolento de cabeça pequena”. Essa espécie de tubarões chegam a maturidade para se reproduzirem aos 150 anos. Outro destaque dele é o seu tamanho, que é maior do que as espécies mais comuns. Ele pode atingir 6,4 metros de comprimento e cerca de 1.000 quilos, o que o coloca próximo do tubarão branco.

