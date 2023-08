Tubarões estão viciados em cocaína jogada no mar por traficantes

Pesquisadores marinhos na costa da Flórida, Estados Unidos, têm investigado um fenômeno intrigante envolvendo milhares de tubarões que podem ter ingerido grandes quantidades de cocaína, supostamente descartada na água por traficantes de drogas.

O biólogo marinho Tom Hird, conhecido como "The Blowfish", está conduzindo a investigação e apresentará os resultados no documentário "Cocaine Sharks" (Tubarões-cocaína, em tradução livre), produzido pelo Discovery Channel.

O documentário explora a presença de produtos químicos, fármacos e drogas ilícitas nos oceanos e seus possíveis efeitos nos ecossistemas marinhos. Por décadas, grandes blocos de cocaína provenientes da América do Sul e América Central têm sido encontrados nas praias da Flórida, e parte desse material é lançado ao mar e, posteriormente, coletado por traficantes em embarcações.

Os relatos de pescadores chamaram a atenção de Tom Hird, que iniciou a investigação sobre o comportamento dos tubarões após ingerirem a substância. Em experimentos com embalagens semelhantes a fardos de cocaína, os tubarões se aproximaram e morderam o material.

Outro teste envolveu uma "bola de isca" contendo pó de peixe altamente concentrado, que causou uma reação similar à dopamina presente em uma dose de cocaína, levando os tubarões a se comportarem de maneira agitada.

O documentário "Cocaine Sharks" destaca a preocupação com o impacto dessas substâncias ilícitas nos ecossistemas marinhos e enfatiza a necessidade de aprofundar os estudos para compreender melhor essa questão.

Os pesquisadores afirmaram que seguirão com as investigações, buscando entender as implicações e consequências do possível envolvimento dos tubarões com a cocaína, visando contribuir para uma maior compreensão desse fenômeno marinho incomum.