Tubarões na costa americana podem estar viciados em cocaína

Milhares de tubarões na costa sul dos Estados Unidos, próximo a Flórida, podem estar viciados em cocaína, de acordo com uma estimativa de biólogos e pesquisadores que estudam o caso dos animais que vivem na região. A droga consumida pelos tubarões estaria sendo largada no oceano por traficantes de drogas da região e da América Latina.

A pesquisa, tema do documentário Cocaine Sharks, da emissora americana Discovery Channel, está sendo desenvolvida pelo biólogo marinho Tom Hird. O estudo observou que os tubarões tem apresentado comportamento alterado e que já reconhecem e são atraídos por cargas de drogas quando essas são postas no mar.

Ainda não há detalhes sobre como a droga afeta o comportamento de outros peixes mas, segundo a pesquisa, já é possível reconhecer que espécies diferentes reagem de maneiras distintas ao produto químico.

De acordo com a revista científica Live Science, no último mês de junho a Guarda Costeira dos Estados Unidos teria apreendido cerca de 186 milhões de dólares (aproximadamente 900 milhões de reais) no Oceano Atlântico e no mar caribenho.