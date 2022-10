Tumulto em festa de Halloween deixa ao menos 146 mortos em Seul

Pelo menos 146 pessoas morreram neste sábado, 29, e cerca de 100 ficaram feridas em um tumulto durante as comemorações de Halloween no centro de Seul, capital da Coreia do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da capital coreana, a tragédia ocorreu após um cortejo grande de pessoas ocuparem ruas estreitas da cidade. De acordo com Choi Seong-beom, responsável da corporação, muitas das vítimas foram pisoteadas até a morte.

"O alto número de vítimas resultou do fato de que muitos foram pisoteados durante o evento de Halloween", disse Choi, que acrescentou que o número de óbitos poderia aumentar.

Anteriormente, autoridades disseram que 50 pessoas tinham sofrido paradas cardíacas, e que mais de 140 ambulâncias tinham sido enviadas ao local para prestar socorro às vítimas.

O presidente do país, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência.



Primeiros socorros



Imagens feitas no local do incidente mostravam pessoas realizando os procedimentos de primeiros socorros em diversas vítimas deitadas na calçada, enquanto os socorristas corriam para ajudar outras pessoas.

Agentes da polícia formaram um cordão de isolamento no entorno do local do tumulto, enquanto os socorristas levavam as vítimas - algumas cobertas com lençóis - para as ambulâncias.

Por volta de 20 pessoas estavam completamente cobertas com lençóis improvisados na calçada.

Esta é a primeira vez que os sul-coreanos realizam as comemorações de Halloween em Itaewon desde o início da pandemia de covid-19 em 2020.