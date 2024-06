Turbulência deixa 12 pessoas feridas em voo com destino a Irlanda | A TARDE

Doze pessoas ficaram feridas após turbulência em um voo da Qatar Airways, com destino a Dublin, na Irlanda. A aeronave havia saído de Doha, na capital do Catar, neste domingo, 26. Entre os feridos estão seis tripulantes e seis passageiros.

Apesar do incidente, o avião pousou dentro do horário previsto com segurança, segundo informou o aeroporto de Dublin à imprensa. Assim que a aeronave pousou, os serviços de emergências foram acionados.

Segundo o comunicado, a turbulência aconteceu no momento em que a aeronave sobrevoava a Turquia. Ao chegar no destino, todos os passageiros foram avaliados, sendo que oito deles foram encaminhados ao hospital.

Já os passageiros relatam que a turbulência durou aproximadamente 20 segundos e, na ocasião, o serviço de bordo estava oferecendo comidas e bebidas. O caso passará por investigação interna, conforme alegou a Qatar Airways.

