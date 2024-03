Turista brasilera denuncia que foi vítima de estupro coletivo na Índia | A TARDE

Uma turista brasileira foi vítima de estupro coletivo, na noite de sexta-feira, 1º, no distrito de Dumka, no estado de Jharkhand, na região rural da Índia. A vítima viajava de moto com o marido quando os dois pararam para acampar no local.

Em entrevista ao jornal The Times of India, o policial Pitamber Singh Kherwarla informou que ela conseguiu entrar em contato com uma patrulha policial por volta das 23h e foi levada a um hospital.

Segundo Kherwar, a polícia prendeu três pessoas vinculadas ao ataque, embora ainda esteja à procura de outros suspeitos. A imprensa informou que a mulher está sendo atendida em um hospital de Dumka e a polícia abriu uma investigação.

Em nota, a embaixada brasileira afirmou que: "seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas".