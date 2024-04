Turista francesa morre depois de fazer desafio do TikTok na Itália | A TARDE

Uma jovem francesa de 22 anos foi encontrada morta dentro de uma igreja abandonada, no último final de semana, no vale de Aosta, na Itália. A polícia italiana investiga a morte da jovem, que estava procurando uma casa assombrada na localidade cumprindo um desafio do Tik Tok.

As autoridades acreditam que a vítima estaria tentando fazer um desafio do TikTok, que gerou uma competição de caça-fantasmas entre os franceses. A jovem contou seus planos de viagem aos familiares, como afirmou à CNN uma porta-voz da polícia na cidade de La Salle.

A polícia também trabalha com a hipótese de que foi um “assassinato consentido” ou sacrifício, ou até mesmo uma tentativa de realizar uma brincadeira em uma igreja abandonada.

Um jovem que estava com a vítima está sendo procurado pela polícia. Há ainda a suspeita de que o caso esteja relacionado com o dois casos de pessoas desaparecidas.

A vítima e um amigo foram vistos na área vestidos “como vampiros.” Uma testemunha entrevistada pela polícia disse que a jovem estava pálida e “muito magra” e que o homem tinha cabelo escuro e a pele pintada de verde. A testemunha disse aos investigadores que ela parecia um “cadáver ambulante.”

A jovem foi esfaqueada, baleada duas vezes no pescoço e sofreu outro tiro no abdômen. No entanto, conforme a polícia, ela sangrou até a morte após ser esfaqueada e só depois de morta foi baleada.