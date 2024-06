Turista morre eletrocutado em acidente na banheira de hidromassagem

Investigações apontam que os dois foram eletrocutados por um dispositivo com defeito - Foto: Reprodução

Um turista norte-americano, de 43 anos, morreu e sua esposa ficou gravemente ferida em uma banheira de hidromassagem de um resort em Sonora, México. Segundo as autoridades, as investigações apontam que os dois foram eletrocutados por um dispositivo com defeito.

O caso aconteceu na última terça-feira, 11. O homem que foi morto é natural de El Paso (Texas, EUA) e foi identificado como Jorge G. Sua esposa, Lizette Z, teve ferimentos graves, foi levada para os EUA e está em estado crítico.

De acordo com o Gabinete do Procurador-Geral do México, a mulher teve queimaduras após sofrer um choque elétrico causado por fiação defeituosa. Uma testemunha que conhecia o casal informou que os viu na banheira de hidromassagem ao ar livre, mas nenhum deles se mexia, por isso gritou por ajuda.

Turista do Arizona (EUA) hospedada no resort, Sara Gaitan-Perez disse ao “Arizona Daily Star” que várias pessoas tentaram ajudar as vítimas, mas o homem já não tinha pulsação.

“Tínhamos acabado de sair da piscina. Meu marido e meu filho estavam naquela mesma banheira cerca de uma hora antes”, disse.