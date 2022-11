Twitter fecha escritórios e Musk diz 'as melhores pessoas vão ficar'

Elon Musk e o Twitter surpreenderam todo mundo ao enviar um comunicado aos usuários informando que os escritórios da empresa vão ficar fechados até segunda-feira, 21. Isso impulsionou um dos principais assuntos comentados nas redes sociais 'Morte do Twitter', ou 'riptwitter' em inglês.

Os e-mails foram enviados na quarta-feira, 16, informando que todos deverão aceitar uma cultura "extremamente dura" no que se refere ao trabalho a partir de agora ou deixar a companhia.

Parte do email dizia: "se você tem certeza que quer fazer parte do novo Twitter, por favor clique no botão 'Sim' abaixo". após isso, o usuário era redirecionado para um formulário no qual Musk afirma aos funcionários que a nova diretriz prevê "trabalhar longas horas em alta intensidade" caso aceitasse ficar a nova proposta.

Nesta sexta-feira, 18, o bilionário usou a própria rede social para se manifestar. "As melhores pessoas vão ficar, então não estou super preocupado", disse.

Durante a madrugada, o Twitter apresentou instabilidade e problemas com a conexão, servidor e navegação no aplicativo e site.

Já sobre o suposto fim da plataforma, Musk respondeu aos usuários. “Um número recorde de usuários está se conectando para ver se o Twitter está morto, ironicamente tornando-o mais vivo do que nunca.”