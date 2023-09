União Africana torna-se membro permanente do G20

A cúpula do G20 aprovou a inclusão da União Africana (UA) como membro permanente do bloco. A decisão foi anunciada neste sábado, 9, em Nova Deli, onde acontece a reunião das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia.

Durante a abertura do evento, que acontece na Índia, o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, apertou a mão e abraçou o atual líder da UA, o presidente de Comores, Azali Assoumani.



"Com a aprovação de todos, solicito ao representante da União Africana que assuma o seu lugar como membro permanente do G20", disse o primeiro-ministro da Índia.



A inclusão da UA no bloco foi defendida pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na última sexta-feira, 8. A medida foi sancionada em consenso entre os países membros da cúpula.



"Veremos qual será a decisão, mas que é claro é que a União Europeia (UE) apoia a adesão da União Africana ao G20", disse.