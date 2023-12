União Europeia: "2023 será o ano mais quente já registrado" | A TARDE

Cientistas da União Europeia (UE) afirmaram nesta quarta-feira, 6, que 2023 será o ano mais quente já registrado, com a temperatura média global atingindo os níveis mais altos nos registros, 1,46ºC acima da média.

A temperatura entre janeiro e novembro foi 0,13ºC mais alta que a média do mesmo período de 2016, atualmente o ano mais quente já notificado, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicius (C3S).

Com temperatura média do ar na superfície de 14,22ºC, 0,85ºC acima da média de 1991-2020, novembro foi o mês mais quente registrado globalmente.

Segundo a vice-diretora do C3S, Samantha Burgess para a Reuters, "já houve seis meses e duas estações que quebraram recordes. As extraordinárias temperaturas globais de novembro, incluindo dois dias mais quentes do que 2ºC acima da era pré-industrial, significam que 2023 será o ano mais quente da história".

Neste momento, líderes mundiais estão reunidos na conferência do clima da ONU (COP28), em Dubai. Os governos tratam sobre a possibilidade de eliminar gradualmente o uso de carvão, petróleo e gás que emitem CO2, principal fonte de emissões de aquecimento.