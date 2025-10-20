Menu
MUNDO
MUNDO

EUA socorrem Argentina com valor bilionário

Anúncio ocorre em meio à desvalorização da moeda argentina, o peso, e a poucos dias das eleições legislativas do governo de Javier Milei

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 16:51 h | Atualizada em 20/10/2025 - 17:04
Argentina e Estados Unidos firmam acordo bilionário
Argentina e Estados Unidos firmam acordo bilionário -

O governo da Argentina oficializou, nesta segunda-feira, 20, uma linha de financiamento de US$ 20 bilhões, aproximadamente R$ 108,7 bilhões com os Estados Unidos, de acordo com o banco central local.

O empréstimo vai ser feito por meio de um “swap cambial”, como parte de um plano para controlar a inflação e restaurar o crescimento econômico sustentável no país.

O que é um “swap cambial”?

O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre países, usada para proporcionar maior estabilidade à economia local e reforçar as reservas internacionais (dinheiro e ativos em moeda estrangeira que os países guardam para se proteger de oscilações do dólar e fazer pagamentos ao restante do mundo).

Baixa da moeda local

O anúncio acontece em um momento onde a moeda argentina, o peso, vem se desvalorizando e a poucos dias de uma das decisivas eleições legislativas do governo de Javier Milei, que estão marcadas para acontecerem no dia 26 de outubro.

A Argentina busca nos Estados Unidos um apoio para estabilizar sua economia, visto que, além da alta inflação e da baixa da moeda, o país enfrenta uma forte fuga de capital e uma baixa reserva de dólares.

Ajuda financeira

O apoio norte americano aos argentinos já estava programado por Donald Trump desde o último mês, após encontro com Milei na Assembleia Geral da ONU. Na época, o republicano elogiou o presidente da Argentina e prometeu ajudar o país.

Antes do encontro entre os líderes, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, já havia declarado que a Casa Branca estava disposta a fornecer amplo apoio à Argentina, incluindo uma linha de swap de US$ 20 bilhões.

