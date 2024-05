Veja imagens do resgate do presidente do Irã após helicóptero cair | A TARDE

Durante uma viagem do presidente iraniano Ebrahim Raisi neste domingo, 19, o helicóptero em que ele estava sofreu um “pouso forçado”. As informações são da TV estatal iraniana.

Segundo o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, “as equipes estão a caminho da região, mas devido ao mau tempo e à neblina pode levar algum tempo para chegarem ao helicóptero.”

O presidente estava viajando pela província iraniana do Azerbaijão Oriental. A TV estatal descreveu a área do incidente como sendo perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã.

De acordo com a agência de notícias da República Islâmica (IRNA), o helicóptero caiu ao tentar aterrissar na região de Varzaqa. Também estavam na comitiva o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental e outras autoridades.

O estado de saúde do presidente ainda não foi divulgado.

Veja imagens do resgate:

🇮🇷 Imagens da imprensa iraniana mostram a péssima visibilidade no local do acidente.



Equipes de resgate tentam chegar ao helicóptero que transportava o presidente Ebrahim Raisi e outras autoridades do governo do Irã. pic.twitter.com/1YBcL0ImF4 — Eixo Político (@eixopolitico) May 19, 2024

Search and rescue teams are yet trying to locate the helicopter carrying Iranians president,#Iran pic.twitter.com/SEAaW7jXve — Ahmad Hassan Bobak (@ahmad__bobak) May 19, 2024

