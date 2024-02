Veja mulheres jogando sopa no quadro de 'Mona Lisa' | A TARDE

Considerada uma das maiores e mais famosas obras de arte da história, a pintura da Monalisa também tem alguns haters pelo mundo. Neste domingo, 28, duas ativistas entraram em uma exposição de arte, em Paris, e atiraram sopa no vidro que protege a tela.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento em que as duas militantes 'sujam' o quadro feito por Leonardo da Vinci, jogando sopa vermelha e chamando a atenção para a importância de cuidar do meio ambiente e garantir alimento para todos.



"O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?", gritava a dupla após passar pela divisória que isola a pintura do público.



As duas mulheres, que participam do grupo de ativistas franceses, chamado de "Riposte Alimentaire" (Resposta Alimentar), foram interceptadas pelos seguranças e retiradas do local em seguida.



Veja o vídeo: