Vídeo: avião pega fogo em aeroporto e 367 passageiros são evacuados | A TARDE

Um avião da companhia Japan Airlines pegou fogo em uma pista do aeroporto internacional de Tóquio, Haneda, segundo imagens impressionantes da televisão estatal japonesa. A imprensa relatou uma possível colisão com outra aeronave.

Os 367 passageiros e 12 tripulantes do voo JL 516 foram evacuados, segundo a emissora NHK, que mencionou cinco desaparecidos de avião da Guarda Costeira devido à colisão.

Informações preliminares apontam que o voo, que viajava de Chitose, Hokkaido, pode ter atingido um avião da Guarda Costeira do Japão quando pousava. A aeronave pousou por volta das 17h47, horário local.

Vídeos ao vivo do aeroporto, um centro internacional nos arredores de Tóquio, mostraram bombeiros lutando contra as chamas que engolfaram a fuselagem da aeronave.



Imagens transmitidas pela NHK mostraram a aeronave em chamas ao derrapar na pista, apesar dos esforços das equipes de resgate para controlar o incêndio.

Vídeo:

Footage from on board as the aircraft landed…@RadarBoxCom



