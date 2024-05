Vídeo: Bebê palestino nasce após morte da mãe em ataque aéreo | A TARDE

A pequena Sabreen Jouda nasceu após a morta da própria mãe. A casa da família foi atingida por um ataque aéreo de Israel, por volta da meia-noite de sábado, 20. Eles estavam na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as ações do médico que precisou fazer uma cesárea de emergência. Ele correu contra o tempo para fazer Sabreen chegar ao mundo. O ataque ainda matou o seu pai e a irmã mais velha, de apenas quatro anos.

O procedimento médico foi realizado em um hospital da região. Nas imagens, foi possível notar a luta do bebê pela vida. Ele foi deitado em um pequeno pedaço de pano e a equipe médica bomberdou ar para o seu peito. A mão do médico bateu em seu peito, com movimentos que garantiram a sobrevivência da pequena.

Um pedaço de fita foi colocado para a sua idenficação. Ele informava que ali estava “o bebê do mártir Sabreen al-Sakani”. Ela vai será cuidada por Ahalam al-Kurdi, sua avó paterna.

Reprodução / X