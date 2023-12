Vídeo: Bebês são encontrados em decomposição em hospital de Gaza | A TARDE

Cinco bebês foram encontrados mortos em estados de decomposição na UTI do hospital Al-Nasr, localizado no norte de Gaza. Os corpos, localizados em suas camas de hospital, ainda estavam presos a fios e tubos destinados a mantê-los vivos.



Em imagens, registradas pelo repórter de Gaza do canal de notícias Al Mashhad, Mohamed Baalousha, em 27 de novembro, aparece os corpos desfocados, mas dá para identificar que os bebês parecem estar escurecendo e se desintegrando devido à decomposição.

De acordo com a documentação do Euro-Med Monitor, as cinco crianças foram abandonadas três semanas antes de serem encontradas mortas.

O diretor do hospital, Dr. Mustafa Al-Kahlot, declarou ao Euro-Med Monitor que tentou salvar a vida dos bebês, solicitando ajuda de organizações internacionais, incluindo a Cruz Vermelha, mas nunca recebeu uma resposta. Al-Kahlot disse que contou a um oficial do exército israelense e a resposta foi que estavam ciente da situação e tomariam as medidas apropriadas.

O Euro-Med Monitor ainda enfatizou que não havia nada que pudesse ter sido feito para salvar as suas vidas durante a evacuação, uma vez que os pacientes e o pessoal foram forçados a sair contra a sua vontade, e a transferência dos recém-nascidos vulneráveis ​​para outra instalação médica acreditada teria de ser feita. pelo exército israelense – algo que nunca aconteceu. Em vez disso, as crianças foram abandonadas nas máquinas e deixadas para morrer em silêncio.

O Monitor Euro-Mediterrânico dos Direitos Humanos é uma organização independente, sem fins lucrativos que defende os direitos humanos de todas as pessoas em toda a Europa e especialmente aquelas que vivem sob ocupação, em meio à guerra ou à agitação política e/ou foram deslocados devido a perseguição ou conflito armado.

Confira:

🇦🇪😞Israel mata bebês prematuros

Deixados sozinhos após invasão de hospital em Gaza. Um oficial teria prometido cuidar dos bebês, mas eles foram deixados para morrer. Um vídeo angustiante mostra bebês palestinos prematuros mortos no Hospital Al-Nasr, no norte de Gaza. pic.twitter.com/AgCXQUum88 — Esther 〰️🏹 〰️ (@TheodorCarvalho) December 4, 2023