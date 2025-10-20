Vídeo: brasileira sofre tentativa de estupro no metrô de Paris

O caso aconteceu no dia 15 de outubro e veio à tona após relatos circularem nas redes sociais - Foto: Reprodução redes sociais

Uma brasileira de 26 anos foi vítima de uma tentativa de estupro dentro de um vagão do metrô de Paris, na França. A jovem, identificada como Jhordana, sofreu socos, estrangulamento e mordidas no rosto durante o ataque, que aconteceu em uma das linhas do RER C.

O caso aconteceu no dia 15 de outubro e veio à tona após relatos circularem nas redes sociais. Segundo o irmão da vítima, o agressor aproveitou o momento em que o trem estava praticamente vazio para iniciar a violência sexual.

Ainda de acordo com irmão, em entrevista ao jornal francês Le Parisien, o crime só foi interrompido porque uma passageira ouviu os gritos de socorro e entrou no vagão, registrando a cena em vídeo e confrontando o suspeito, que desceu do trem e fugiu em seguida.

Quem é Jhordana?

Jhordana chegou há pouco tempo à França e ainda não domina o idioma local. Ela mora em Juvisy-sur-Orge, região metropolitana ao sul de Paris, onde vive com o irmão, e viajou para o país com o objetivo de estudar contabilidade.

De acordo com o jornal francês, o agressor teria:

embarcado no trem pouco antes do fechamento das portas;

se aproximado diretamente da brasileira;

dentro do vagão, a atacou com socos e mordidas, tentando imobilizá-la e forçando contato físico;

a intervenção da outra mulher impediu que o ataque fosse concluído.

Após o episódio, Jhordana e o irmão registraram boletim de ocorrência junto às autoridades francesas. O caso está sendo investigado pela polícia de Paris, que busca identificar e localizar o autor do crime.