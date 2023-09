Vídeo: brasileiro foragido é capturado nos Estados Unidos

O brasileiro Danilo foi capturado nesta quarta-feira, 13, pela polícia da Pensilvânia. Condenado a prisão perpétua, Danilo tinha fugido da cadeia nos Estados Unidos. O brasileiro estava foragido desde 31 de agosto, quando conseguiu escapar da prisão escalando paredes.

A captura acontece depois de 14 dias e de uma megaoperação com 500 policiais e participação do FBI. As autoridades fizeram uma caçada pelo brasileiro, que invadiu propriedades e roubou armas de moradores durante a fuga (confira o vídeo da prisão abaixo).

A operação de buscas durou 14 dias e angariou críticas pela demora em encontrar o fugitivo dentro de um perímetro de poucos quilômetros. O tenente-coronel George Bivens negou que a operação tenha demorado para além do normal. Ele disse que a tática foi cercar o brasileiro e "estressá-lo" até que ele ficasse sem rumo e fosse finalmente encontrado.

Durante as operações de busca, escolas chegaram a cancelar aulas, e as autoridades pediram que moradores evitassem sair de casa e trancassem portas. Vídeo:

Reprodução