VÍDEO: Brasileiros cantam música do Bope em guerra da Ucrânia

Dois soldados brasileiros viralizaram nas redes sociais nesta semana, durante a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Atuando nas tropas ucranianas como voluntários, os homens cantaram uma música do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

No registro, é possível vê-los na zona de operação, usando uniformes e armas, enquanto entoam o canto militar. “Fui subir o morro e tomei um tiro. Parei no hospital, mas quem morreu foi o bandido”, diz um trecho da canção.

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🚨 VEJA l Brasileiros voluntários na guerra da Ucrânia surgem em vídeo cantando e chamam atenção pic.twitter.com/B8mudOjfnF — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 18, 2026

Apesar do momento descontraído, os soldados foram duramente criticados por alguns internautas. “Psicopatas disfarçados de bem feitores utilizando a guerra para realizarem seus desejos ocultos”, disparou uma usuária da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Já outro internauta saiu em defesa dos rapazes, alegando que viajar para lutar em guerra é comum. “Galera que nunca foi militar nunca vai entender. Há milhares de anos os homens viajam para outros locais para travar guerras que não eram suas. Alguns por dinheiro, outros por emoção. Cada um, cada um”, escreveu.

Brasileiros na Ucrânia

Desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, alguns brasileiros têm se voluntariado para atuar na linha de frente das zonas. Com promessas de salários altos, os soldados se mudam para o país europeu.

Entretanto, alguns destes brasileiros têm morrido durante os confrontos. No início do mês de maio, um baiano, de 39 anos, foi atingido por um drone em meio aos confrontos contra as forças russas.