Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

BRASIL NA GUERRA

VÍDEO: Brasileiros cantam música do Bope em guerra da Ucrânia

Os soldados estão atuando como voluntários na Ucrânia

Franciely Gomes
Por
Os soldados canataram o hit do Bope
Os soldados canataram o hit do Bope - Foto: Reprodução | X

Dois soldados brasileiros viralizaram nas redes sociais nesta semana, durante a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Atuando nas tropas ucranianas como voluntários, os homens cantaram uma música do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

No registro, é possível vê-los na zona de operação, usando uniformes e armas, enquanto entoam o canto militar. “Fui subir o morro e tomei um tiro. Parei no hospital, mas quem morreu foi o bandido”, diz um trecho da canção.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do momento descontraído, os soldados foram duramente criticados por alguns internautas. “Psicopatas disfarçados de bem feitores utilizando a guerra para realizarem seus desejos ocultos”, disparou uma usuária da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Já outro internauta saiu em defesa dos rapazes, alegando que viajar para lutar em guerra é comum. “Galera que nunca foi militar nunca vai entender. Há milhares de anos os homens viajam para outros locais para travar guerras que não eram suas. Alguns por dinheiro, outros por emoção. Cada um, cada um”, escreveu.

Brasileiros na Ucrânia

Desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, alguns brasileiros têm se voluntariado para atuar na linha de frente das zonas. Com promessas de salários altos, os soldados se mudam para o país europeu.

Entretanto, alguns destes brasileiros têm morrido durante os confrontos. No início do mês de maio, um baiano, de 39 anos, foi atingido por um drone em meio aos confrontos contra as forças russas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

bope Guerra ucrânia e rússia

Relacionadas

Mais lidas