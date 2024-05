Vídeo: candidata à Miss Equador é morta a tiros dentro de restaurante | A TARDE

A ex-candidata à miss Equador em 2022, Landy Párraga Goyburo, foi assassinada em um restaurante no país latino neste domingo, 28.

Em imagens nas redes sociais, é possível ver homens armados adentraram o estabelecimento, por volta de meio dia, e atiraram na jovem. De acordo com informações do jornal La Nacion, o crime aconteceu após ela ser mencionada em um caso de corrupção e narcotráfico investigado no país.

Miss Ecuador 2022, Landy Párraga, assassinated in a restaurant. pic.twitter.com/zkYgfZCmBk — Sentletse 🇷🇺🇿🇦🇵🇸 (@Sentletse) April 28, 2024

Párraga é natural de Quevedo e no sábado foi convidada para um casamento, para onde havia ido acompanhada de um homem. A modelo postou fotos do passeio com amigos próximos no Instagram logo antes de ser assassinada. Após o tiroteio, seu corpo ficou caído no chão.



O Ministério Público informou que procedeu à remoção do corpo e “organizou os primeiros passos para apurar responsabilidades”.

Quem foi Landy Párraga?

Landy Párraga Goyburo, comunicadora social de profissão, foi vice-rainha de Quevedo em 2019 e participou do miss Equador em 2022.