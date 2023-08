Vídeo: Candidato à presidência é morto com três tiros na cabeça

O candidato a presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto com três tiros na cabeça após sair de um encontro político na cidade de Quito, nesta quarta-feira,9, segundo informações da imprensa local. Assessores de Villavicencio confirmaram a morte.

O atual presidente, Guillermo Lasso, também disse em uma rede social que o candidato foi assassinado. De acordo com o jornal "El Universo", as pessoas que estavam no encontro de campanha ouviram disparos e então notaram que a vítima caiu no chão.

Villavicencio apareceu em 5º lugar em uma pesquisa publicada pelo "El Universo" na terça-feira.

Na segunda-feira, fuincionários do Conselho Nacional Eleitoral afirmaram que estavam recebendo ameaças de morte --a presidente da instituição, Diana Atamaint, foi quem fez o alerta.

O Equador enfrenta, nos últimos anos, a violência ligada ao narcotráfico, que, durante o processo eleitoral, resultou na morte de um prefeito e um candidato a deputado, além de ameaças a um candidato à presidência.

Confira os vídeos do ataque:

Reprodução | Redes Sociais

Reprodução | Redes Sociais