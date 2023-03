Vídeo: carro invade janela de cafeteria durante gravação de podcast

Um carro atravessou a janela da cafeteria Tout Suite, na terça-feira, 7, durante a gravação de um podcast, na cidade de Houston, nos Estados Unidos (veja o vídeo abaixo).

No momento do ocorrido, o apresentador Nathan Reeves, de 20 anos, recebia o fotógrafo Alexsey Remsey, de 22, quando um veículo ao fundo começou a se aproximar do local onde eles estavam até colidir contra o vídro.

“Foi um choque completo no começo. Como criadores de conteúdo, depois de nos certificarmos de que todos estavam bem e ninguém morreu, pensamos: ‘Oh meu Deus, não acredito que temos isso na filmagem’. Então, decidimos que faríamos o melhor de uma situação realmente ruim”, considerou.

O momento exato do acidente foi registrado ao vivo nas redes sociais. Nathan e Alexsey não tiveram ferimentos graves, assim como as pessoas que estavam dentro do carro. O apresentador chegou a ser atingido por alguns estilhaços, mas não houve corte profundo.

Apesar da situação assustadora, o acidente viralizou na internet e serviu para o apresentar ganhar ainda mais público nas redes sociais.

Vídeo:

null Reprodução | Youtube