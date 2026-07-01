VÍDEO: céu da Venezuela fica totalmente vermelho após terremotos

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Moradores de Caracas, capital da Venezuela, foram surpreendidos na noite de terça-feira, 30, por um intenso tom avermelhado que tomou conta do céu durante o pôr do sol. O fenômeno ocorreu poucos dias após os fortes terremotos que atingiram o país e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Fotos e vídeos registrados por moradores mostram o horizonte coberto por uma coloração vermelha incomum, despertando curiosidade sobre uma possível relação com os abalos sísmicos registrados no país.

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🇻🇪🌆 Céu 'pega fogo' em Caracas: fenômeno raro pinta a Venezuela de vermelho



📍 Na noite desta terça-feira (30), o céu de Caracas e de outras cidades da Venezuela ganhou um tom vermelho vibrante.



💬 Em meio à tensão após os recentes terremotos, o céu vermelho causou… pic.twitter.com/iJTgejDpLo — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 1, 2026

O que explica o céu vermelho?

Especialistas explicam que a coloração intensa pode ser causada pela maior concentração de partículas suspensas na atmosfera, como poeira, fumaça e aerossóis.

Essas partículas alteram a forma como a luz solar é dispersa ao amanhecer e ao entardecer, intensificando os tons avermelhados observados no horizonte.

Após grandes eventos naturais, como terremotos e deslizamentos, é comum haver aumento da quantidade de poeira no ar, embora não exista comprovação de que os sismos tenham provocado diretamente o fenômeno.

Terremotos deixaram rastro de destruição

No último dia 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5, com epicentros próximos à capital Caracas.

Os tremores provocaram destruição em larga escala e deixaram centenas de mortos e feridos. Segundo estimativas divulgadas pela NASA, cerca de 59 mil edificações foram danificadas ou destruídas em consequência dos abalos.

Terremoto na Venezuela - Foto: JUAN BARRETO / AFP

Operação de resgate continua

As operações de busca e resgate seguem com apoio de equipes internacionais enviadas por diversos países.

Além do trabalho para localizar vítimas, a ajuda humanitária inclui o envio de medicamentos, equipamentos, suprimentos de emergência e suporte logístico para atender a população afetada.

As autoridades venezuelanas avaliam que a reconstrução da infraestrutura deverá ocorrer de forma gradual e poderá levar meses ou até anos, diante da dimensão dos danos causados pelos terremotos.