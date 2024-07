Vídeo: Cratera gigante se abre em campo de futebol nos EUA

O incidente foi captado pelas câmeras de segurança do local. - Foto: Lance!

Uma grande cratera se abriu no meio de um campo de futebol na cidade de Alton, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 26. O incidente foi captado pelas câmeras de segurança do local.

Confira o vídeo

⚠️ Um campo de futebol foi destruído na cidade de Alto, em Illinois, nos 🇺🇸Estados Unidos, devido a uma cratera gigante que se abriu no meio do gramado. De acordo com informações da imprensa local, o incidente da cratera foi causado por uma mina subterrânea.

Ninguém se feriu.👇😨 pic.twitter.com/Utn6KbBE5B — ROSA M W WOBETO (@rosamwovbeto) June 27, 2024

De acordo com o jornal "The Sun", o buraco tem 30 metros de largura e profundidade de 9 metros. Segundo a imprensa local, a cratera foi causada por causa de uma mina subterrânea da empresa New Frontier Materials.



“Ninguém se feriu no incidente, que foi relatado aos oficiais da Administração de Segurança das Minas, de acordo com o regulamento”, disse um porta-voz da empresa.