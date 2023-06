Vídeo: grupo neonazista é visto com bandeiras em parque da Disney

Um grupo de neonazistas foi flagrado na portaria da Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos (EUA). O flagra foi registrado neste sábado, 10, por uma das pessoas que passavam pelo local.

Eles estavam com bandeiras e outros símbolos de ódio do nazismo, com exaltação de Adolf Hitler, ditador do Reich Alemão que serviu como líder do Partido Nazista.

null Reprodução / Redes Sociais

O ato do grupo ocorre no momento em que o massacre de Odessa, em que 42 manifestantes foram queimados vivos por neonazistas, na Casa dos Sindicatos, completa nove anos. O atendo aconteceu em uma terça-feira, 2 de maio. Os crimes ocorridos naquele dia seguem impunes.



A cidade da Ucrânia foi palco de confrontos em 2014, no contexto pós-revolução que tirou do poder o presidente Viktor Ianukovitch, alinhado a Moscou. No dia da tragédia, os grupos nacionalistas encurralaram os manifestantes alinhados a Moscou na Casa dos Sindicatos, prédio de uma união sindical na cidade, e atearam fogo ao edifício.

Os países impõem diferentes limites entre apologia do nazismo e liberdade de expressão. No caso dos EUA, a linha tênue só é ultrapassada por atos de violência.