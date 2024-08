Vídeo: homem incendeia barbearia e é atingido pelo fogo

O incêndio saiu de controle e o homem foi pego pelas chamas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois criminosos tentaram incendiar em uma barbearia na Austrália, mas a ação não saiu como planejada. Um deles acabou sendo atingido pelo fogo do local.

Enquanto um deles esperava do lado de fora, o outro entrou por um buraco, feito na porta de vidro da loja, com um galão de gasolina e começou a despejá-lo. No entanto, na hora que acendeu o isqueiro, o incêndio saiu de controle e ele foi pego pelas chamas, mas conseguiu sair pela mesma abertura.

Veja o vídeo abaixo:

A dupla, ainda não identificada pelas autoridades, fugiu de bicicleta.