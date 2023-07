Vídeo: influenciador morre ao tentar agachamento com barra de 210kg

Um influenciador fitness teve o pescoço quebrado durante uma tentativa de agachamento com uma barra de 210 kg na Indonésia, no dia 15 de julho. Justyn Vicky, de 33 anos, era ativo nas redes sociais e contava com 33 mil seguidores no Instagram.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece tentando realizar o movimento, mas não consegue, resultando na queda da barra sobre sua nuca, o que o deixou inconsciente no chão.

Vicky foi imediatamente levado para um hospital em Bali, onde os relatos da mídia local indicaram que ele sofreu uma quebra no pescoço e uma compreensão crítica dos nervos que conectam o coração e os pulmões.

null Reprodução / Redes Sociais

Mesmo passando por uma cirurgia, ele não sobreviveu ao acidente. O fisiculturista era conhecido na comunidade fitness da região e sua morte foi lamentada por muitas pessoas, incluindo a academia Paradise Bali, que destacou o impacto significativo que ele teve na vida das pessoas.