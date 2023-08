Vídeo: ladrão 'pausa' furto de bicicleta para fazer carinho em cão

Um ladrão foi flagrado por câmeras de segurança ao fazer uma 'pausa' do furto de uma bicicleta para acariciar um cão da raça golden retriever. A imagem foi gravada na garagem de uma casa em San Diego, na Califórnia (EUA).

O suspeito não identificado invadiu o espaço da residência por volta das 22h40 do último dia 15, segundo informações do Departamento de Polícia de San Diego. No entanto, a imagem ganhou as redes sociais nessa segunda-feira, 7.

A bicicleta furtada está avaliada em US$ 1.300, cerca de R$ 6.300. O modelo dela é Electra. "Esta não é uma bicicleta comum", explica o departamento de polícia.

Nas imagens, é possível notar que o invasor estava deixando o imóvel, mas foi surpreendido pelo cachorro. De forma inesperada, ele voltou para a garagem para fazer carinho no animal. O suspeito ainda falou para o cão: "Você é tão legal".

Reprodução