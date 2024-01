Vídeo: Mãe acha cobra mortal na gaveta do filho | A TARDE

Uma mãe encontrou a cobra mais mortal da Austrália escondida a gaveta de roupa do filho. Com o susto, a mulher chamou o caçador Mark Pelley, de Melbourne, que retirou o animal de dentro do quarto da criança de 3 anos.

“Mamãe foi buscar algumas roupas para seu filho e encontrou uma grande cobra marrom de 1 metro e meio”, escreveu Pelley em uma postagem no Facebook (veja aqui). “Descobrimos o que aconteceu: ela carregava a roupa dobrada e, enquanto tirava do varal, o réptil rastejou para dentro dela”.

A cena foi flagrada e compartilhada nas redes sociais, viralizando. Na publicação, os usuários questionaram como a mãe não notou a presença da cobra ao colocar as roupas da gaveta. Pelley, então, respondeu que essas criaturas são bem leves. “Eles não pesam quase nada, é sério, isso pode acontecer com qualquer um”, explicou.

A cobra marrom oriental, reconhecida por sua velocidade e comportamento agressivo, são nativas do leste e centro da Austrália, além do sul da Nova Guiné. Ela pode atingir até 7 metros de comprimento e é considerada a segunda serpente mais venenosa do mundo.

Veja o vídeo: