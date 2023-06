Vídeo mostra tubarão matando jovem russo em praia do Egito

Um vídeo mostra o momento em que um jovem russo foi morto após ataque de um tubarão-tigre perto de um resort em Hurghada, no Mar Vermelho (Egito). O ataque aconteceu nesta quinta-feira, 8.

Na gravação, é possível notar que a vítima chega a emergir e submergir diversas vezes, enquanto o animal continua com os ataques. Um barco chega a ir na direção do homem para o resgate.

O governo local disse que o tubaração foi capturado, mas não divulgou detalhes sobre a situação do corpo do homem. As autoridades locais ainda afirmaram que o local era proibido para o banho.

Atenção, imagens fortes:

null Reprodução / Redes Sociais