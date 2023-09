Vídeo: motorista derruba bomba de gasolina e causa explosão em posto

Um motorista tentou sair de um posto com a bomba de gasolina ainda presa no seu carro, e claro que não podia dar certo. A distração do homem resultou numa explosão seguida de um incêndio.

O caso aconteceu na cidade de Xiangtan, na China, no dia 1º de setembro, mas um vídeo do ocorrido [veja abaixo] veio a viralizar nesta sexta-feira, 8.

O registro mostra que a saída do veículo derruba a bomba de gasolina, imediatamente causando uma explosão e um incêndio de grandes proporções no estabelecimento.

Assustados com o fogo, clientes e funcionários rapidamente correram atrás de extintores de incêndio. Por sorte, menos de um minuto foi necessário para eles dizimarem totalmente as chamas, o que deixou todos sem ferimentos apesar do susto.

Confira o vídeo do momento:





Reprodução | Twitter